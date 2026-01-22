Ditlantas Polda Jabar Resmi Bangun 2 Bengkel Ojol Kamtibmas di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menyerahkan dua unit Bengkel Ojol Kamtibmas sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara kepolisian dan pengemudi ojek online (ojol) dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, pembangunan bengkel tersebut merupakan implementasi langsung dari arahan pimpinan Polri agar seluruh jajaran mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

“Pembangunan Bengkel Ojol Kamtibmas ini adalah bentuk penjabaran arahan pimpinan. Kami harus bersinergi dan berkolaborasi bersama elemen-elemen masyarakat, salah satunya rekan-rekan ojol,” kara Raydian ditemui di Pos Polisi Simpang Buah Batu, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, pengemudi ojol memiliki peran strategis dalam mendukung Kamseltibcarlantas karena aktivitas mereka yang intens di jalan raya setiap hari. Oleh sebab itu, kehadiran bengkel ini diharapkan dapat menjadi ruang berkumpul sekaligus sarana pendukung aktivitas para driver.

“Hari ini kami menyerahkan bengkel yang sudah kita bangun dan persiapkan agar bisa digunakan rekan-rekan ojol, baik untuk berkumpul, melakukan kegiatan positif, maupun menangani kendaraan yang mengalami kerusakan,” jelasnya.

Dua Bengkel Ojol Kamtibmas tersebut masing-masing berlokasi di Buah Batu dan Cihampelas, Kota Bandung. Raydian berharap fasilitas ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para pengemudi ojol.

“Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan driver ojol,” ucapnya.

Ke depan, Ditlantas Polda Jabar juga berencana menjadikan bengkel ini sebagai ruang komunikasi dua arah antara polisi dan komunitas ojol.