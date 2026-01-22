3 Kursi Kadis Kosong, Wali Kota Depok Surati KASN untuk Lelang Jabatan Tiga Kepala Dinas
jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan akan segera mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membentuk panitia seleksi (pansel) lelang jabatan bagi tiga posisi kepala dinas yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Adapun tiga jabatan strategis yang belum terisi tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Akan segera berkoordinasi dan mengajukan ke KASN,” ujar Supian Suri.
Ia menjelaskan, setelah memperoleh persetujuan dari KASN, Pemkot Depok akan melaksanakan proses seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi ketiga jabatan tersebut.
“Jika persetujuan sudah diberikan, barulah kami umumkan pembukaan seleksi jabatan,” katanya.
Selain berkoordinasi dengan KASN, Pemkot Depok juga akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Supian berharap, proses seleksi dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi.
Wali Kota Depok, Supian Suri akan segera menyurati KASN untuk membentuk panitia seleksi open bidding tiga kepala dinas yang saat ini kosong
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News