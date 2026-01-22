3 Kursi Kadis Kosong, Wali Kota Depok Surati KASN untuk Lelang Jabatan Tiga Kepala Dinas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, menyatakan akan segera mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membentuk panitia seleksi (pansel) lelang jabatan bagi tiga posisi kepala dinas yang saat ini masih kosong di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Adapun tiga jabatan strategis yang belum terisi tersebut meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Akan segera berkoordinasi dan mengajukan ke KASN,” ujar Supian Suri.

Baca Juga: Pemkot Depok Resmikan MTs Negeri Pancoran Mas

Ia menjelaskan, setelah memperoleh persetujuan dari KASN, Pemkot Depok akan melaksanakan proses seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi ketiga jabatan tersebut.

“Jika persetujuan sudah diberikan, barulah kami umumkan pembukaan seleksi jabatan,” katanya.

Selain berkoordinasi dengan KASN, Pemkot Depok juga akan menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga: Pemkot Depok Gandeng CSR Bank BJB untuk Lengkapi Meja dan Kursi SMPN 3 Depok

Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Supian berharap, proses seleksi dapat berlangsung secara objektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi serta integritas tinggi.