Banjir yang Merendam 12 Kecamatan di Karawang Mulai Surut

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan jumlah daerah yang dilanda banjir di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat mulai berkurang karena ketinggian air di beberapa daerah sudah mulai surut.

"Saat ini kondisi banjir di sejumlah wilayah sudah mengalami penurunan," katanya.

Sesuai dengan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, daerah yang masih dilanda banjir tersisa lima kecamatan. Sedangkan sebelumnya tercatat 12 kecamatan yang dilanda banjir.

Baca Juga: Gubernur Jabar Klarifikasi Video Banjir Telukjambe Karawang yang Viral di Media Sosial

Lima kecamatan yang masih dilanda banjir adalah Karawang Barat, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat, Rengasdengklok, dan Tirtajaya.

Di lima kecamatan itu sebanyak 815 rumah yang dihuni sebanyak 1.033 keluarga terdampak.

Bupati menyebutkan tersisa dua desa yang masih banjir dengan ketinggian air 1-2 meter.

“Kondisi banjir alhamdulillah sudah mulai menurun, ada beberapa yang masih tinggi berada di dua desa yaitu Desa Karangligar dan Sukamakmur," katanya.

Di Desa Karangligar, ketinggian air masih di 2,1 meter, dan di Desa Sukamakmur ketinggian air mencapai 1 meter. Sedangkan untuk di daerah lain, ketinggian air relatif sudah turun, mencapai 30-40 centimeter.