Banjir yang Merendam 24 Desa di Kabupaten Bekasi Berangsur Surut

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi akibat curah hujan tinggi maupun luapan sungai dilaporkan mulai berangsur surut, meski personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tetap disiagakan di titik-titik rawan.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi mengatakan penurunan tinggi muka air banjir mulai terjadi sejak hari ini seiring berkurangnya intensitas hujan di wilayah hulu sungai.

"Alhamdulillah, secara umum kondisi banjir sudah berangsur surut. Namun, kami tetap siaga penuh karena potensi hujan masih ada," katanya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data per siang hari ini banjir terpantau menggenangi 24 desa di 11 wilayah dari total 17 kecamatan yang pernah terdampak. Di titik-titik banjir itu terdapat 16.561 kepala keluarga (KK) yang masih terdampak.

"Dari total 16.561 KK terdampak, 195 KK di antaranya masih mengungsi di tiga titik pengungsian yang telah kami siapkan," katanya.

Selain permukiman warga, banjir juga masih menggenangi lahan pertanian dengan luas mencapai 2.807,55 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah terdampak.

"Ketinggian muka air bervariasi antara 20 hingga 60 sentimeter, terutama di wilayah pesisir dan daerah bantaran sungai. Jadi tidak seperti hari-hari sebelumnya yang mencapai satu hingga dua meter," ucapnya.

Pihaknya bersama unsur TNI, Polri, sukarelawan serta pemerintah kecamatan dan desa telah melakukan asesmen, evakuasi warga, pendirian posko, serta penyaluran bantuan logistik kepada warga terdampak.