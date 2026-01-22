Lengkap! Berikut Prakiraan Cuaca Jawa Barat Hari Ini, Kamis 22 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat Jawa Barat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem pada Kamis, 22 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan resmi BMKG, sejumlah wilayah diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan peningkatan kecepatan angin, terutama pada siang hingga malam hari.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), intensitas hujan diprakirakan meningkat. Hujan sedang hingga lebat berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, serta Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, serta Kabupaten Tasikmalaya.

Adapun pada dini hari (01.00–07.00 WIB), cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.

Suhu udara di wilayah Jawa Barat diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 60–98 persen.