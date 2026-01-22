Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 22 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

JPNN.com

Kamis, 22 Januari 2026 – 09:00 WIB
Ilustrasi logam mulia. Foto: ANTARA

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis, 22 Januari 2026, tercatat stabil di berbagai ukuran.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi logammulia.com, harga emas batangan mulai dari ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.452.500 sebelum pajak dan Rp1.456.131 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, Antam juga memasarkan berbagai seri khusus, seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage turut mengalami penyesuaian dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Harga Emas Batangan Antam (PPh 0,25 Persen)

  • 0,5 gram: Rp1.452.500 → Rp1.456.131
  • 1 gram: Rp2.805.000 → Rp2.812.013
  • 2 gram: Rp5.550.000 → Rp5.563.875
  • 3 gram: Rp8.300.000 → Rp8.320.750
  • 5 gram: Rp13.800.000 → Rp13.834.500
  • 10 gram: Rp27.545.000 → Rp27.613.863
  • 25 gram: Rp68.737.000 → Rp68.908.843
  • 50 gram: Rp137.395.000 → Rp137.738.488
  • 100 gram: Rp274.712.000 → Rp275.398.780
  • 250 gram: Rp686.515.000 → Rp688.231.288
  • 500 gram: Rp1.372.820.000 → Rp1.376.252.050
  • 1.000 gram: Rp2.745.600.000 → Rp2.752.464.000

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.522.500 → Rp1.526.306

1 gram: Rp2.955.000 → Rp2.962.388

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
