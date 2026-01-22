Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Kamis 22 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada Kamis, 22 Januari 2026, tercatat stabil di berbagai ukuran.

Berdasarkan data yang dikutip dari laman resmi logammulia.com, harga emas batangan mulai dari ukuran 0,5 gram dibanderol Rp1.452.500 sebelum pajak dan Rp1.456.131 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.

Selain emas batangan reguler, Antam juga memasarkan berbagai seri khusus, seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, hingga Batik Seri III.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage turut mengalami penyesuaian dengan harga yang telah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Harga Emas Batangan Antam (PPh 0,25 Persen)

0,5 gram: Rp1.452.500 → Rp1.456.131

1 gram: Rp2.805.000 → Rp2.812.013

2 gram: Rp5.550.000 → Rp5.563.875

3 gram: Rp8.300.000 → Rp8.320.750

5 gram: Rp13.800.000 → Rp13.834.500

10 gram: Rp27.545.000 → Rp27.613.863

25 gram: Rp68.737.000 → Rp68.908.843

50 gram: Rp137.395.000 → Rp137.738.488

100 gram: Rp274.712.000 → Rp275.398.780

250 gram: Rp686.515.000 → Rp688.231.288

500 gram: Rp1.372.820.000 → Rp1.376.252.050

1.000 gram: Rp2.745.600.000 → Rp2.752.464.000

Harga Emas Batangan Gift Series

0,5 gram: Rp1.522.500 → Rp1.526.306

1 gram: Rp2.955.000 → Rp2.962.388