Pemkot Depok Resmikan MTs Negeri Pancoran Mas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri meresmikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Pancoran Mas, di Jalan Caringin Gang Jagal, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pada Rabu (21/1).

Peresmian ini, dihadiri oleh Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i, Anggota DPR RI Nuroji, Anggota DPRD Jawa Barat Pradi Supriatna, Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat Dudu Rohman, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok Enjat Mujiat, Anggota DPRD Kota Depok Edi Masturo dan Ade Ibrahim, dan jajaran Pemerintah Kota Depok.

Diketahui, Gedung MTs Negeri Pancoran Mas ini merupakan Madrasah Negeri kedua di Kota Depok, yang pertama berada di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong.

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran senilai Rp15 miliar untuk pembangunan gedung seluas 3.300 meter persegi.

Terdapat 12 ruang kelas dan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Seperti ruang lab IPA, ruang multimedia, aula serta fasilitas untuk difabel.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi'i mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Wali Kota Depok.

“Saya sebagai pimpinan di Kementerian Agama, memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota, karena perhatian beliau terhadap pendidikan, itu adalah langkah yang sangat terukur kalau kami punya tekad membangun Indonesia," ucapnya.

"Karena pembangunan di wilayah manapun itu tetap membutuhkan SDM unggul yang memiliki kemampuan baik soal keagamaan, pemerintahan dan kebangsaan, dan tempat yang paling tepat untuk bisa membangun ketiganya itu adalah sekolah," tambah Romo.