IMOBY Bandung 2026 Hadirkan 100 Lebih Brand Mom, Baby & Kids, Diskon hingga 90 Persen 

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT Myexpo Kreasi Indonesia kembali menggelar pameran terbesar untuk keluarga di Jawa Barat, Indonesia Mom, Baby & Kids Expo (IMOBY) Bandung 2026.

Acara ini akan berlangsung selama tiga hari di Sudirman Grand Ballroom Bandung, mulai 30 Januari hingga 1 Februari 2026.

IMOBY Bandung 2026 diklaim sebagai pameran mom, baby, dan kids terlengkap yang menghadirkan pengalaman belanja sekaligus hiburan keluarga dalam satu tempat.

CEO PT Myexpo Kreasi Indonesia Karen Wiraraharja mengatakan, IMOBY dirancang untuk menjawab kebutuhan orang tua terhadap produk anak yang terus berkembang.

"Perkembangan produk anak di 202 semakin pesat. Banyak brand baru bermunculan, bukan hanya fesyen, tetapi juga skincare, vitamin anak, makanan anak, hingga mainan," kata Karen dalam keterangannya, Rabu (21/1/2026).

Sebanyak lebih dari 100 brand perlengkapan mom, baby, dan kids akan meramaikan pameran ini. Seluruh tenant dikurasi secara ketat berdasarkan kualitas produk, popularitas, serta kebutuhan pasar.

"Kami mengkurasi tenant berdasarkan produk yang memang banyak dicari masyarakat, kualitasnya terjamin, dan brand-nya punya reputasi baik. Orang tua juga perlu memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak," jelasnya.

Tak hanya belanja, IMOBY Bandung 2026 juga menghadirkan berbagai aktivitas seru dan edukatif untuk keluarga. Mulai dari Zumba Fun, talkshow, lomba pushbike dan rollerblade, giveaway, hingga area Mini Zoo dan playground untuk anak-anak.