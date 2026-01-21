Cegah Banjir Susulan, Pemkab Bekasi Fokus Cek Kondisi Tanggul Sungai Citarum Antisipasi Jebol Kembali

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan penanganan darurat di sejumlah titik tanggul kritis di sepanjang Sungai Citarum menyusul jebolnya tanggul di Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muaragembong, dua hari lalu.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah meluasnya dampak banjir ke wilayah permukiman warga.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan bahwa penanganan darurat dilakukan dengan pemasangan karung pasir dan bronjong guna menahan luapan air sungai.

Upaya tersebut bersifat sementara sambil menunggu penguatan tanggul secara permanen oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sebagai pihak yang berwenang.

“Kewenangan kabupaten sifatnya sementara. Kami sudah berkomunikasi dengan BBWS untuk penguatan permanen. Jangan sampai tanggul ini terus-menerus jebol karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat,” kata Asep di Cikarang, Rabu (21/1).

Ia menegaskan, pemerintah daerah akan segera melakukan survei menyeluruh terhadap kondisi tanggul Sungai Citarum, terutama di wilayah yang mengalami pendangkalan sungai atau belum memiliki dinding penahan yang memadai.

Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya potensi banjir di kawasan tersebut.

Selain penanganan fisik berupa pengerukan sungai dan pembangunan tanggul, Pemkab Bekasi juga menyiapkan skema relokasi bagi warga yang tinggal di bantaran sungai.