Pemkot Depok Gandeng CSR Bank BJB untuk Lengkapi Meja dan Kursi SMPN 3 Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, angkat bicara terkait kekurangan fasilitas belajar berupa meja dan kursi di SMP Negeri 3 Depok.

Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah rampung menjalani renovasi, tetapi belum seluruh ruang kelas dilengkapi dengan mebel untuk kegiatan belajar mengajar.

Akibat keterbatasan fasilitas tersebut, sejumlah siswa terpaksa membawa meja lipat dan alas duduk dari rumah masing-masing agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.

Menanggapi situasi tersebut, Supian menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah berupaya memenuhi kekurangan mebel dengan menggandeng pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Kemarin juga saya minta dukungan dari BJB untuk tambahan mebelernya. Mudah-mudahan ini bisa diproses semuanya,” ujar Supian, Rabu (21/1).

Supian mengakui bahwa saat ini ketersediaan meja dan kursi di SMP Negeri 3 Depok memang belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca Juga: Wali Kota Depok Tegaskan Dana RW Rp300 Juta Harus Fokus pada Prioritas Lingkungan

Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah ruang kelas yang belum terfasilitasi secara lengkap.

“Kemarin kami belum bisa melengkapi mebel secara keseluruhan, tetapi kurang lebih setengahnya sudah bisa kami lengkapi,” jelasnya.