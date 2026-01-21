JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Depok Gandeng CSR Bank BJB untuk Lengkapi Meja dan Kursi SMPN 3 Depok

Pemkot Depok Gandeng CSR Bank BJB untuk Lengkapi Meja dan Kursi SMPN 3 Depok

Rabu, 21 Januari 2026 – 15:30 WIB
Pemkot Depok Gandeng CSR Bank BJB untuk Lengkapi Meja dan Kursi SMPN 3 Depok - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, angkat bicara terkait kekurangan fasilitas belajar berupa meja dan kursi di SMP Negeri 3 Depok.

Kondisi tersebut terjadi setelah sekolah rampung menjalani renovasi, tetapi belum seluruh ruang kelas dilengkapi dengan mebel untuk kegiatan belajar mengajar.

Akibat keterbatasan fasilitas tersebut, sejumlah siswa terpaksa membawa meja lipat dan alas duduk dari rumah masing-masing agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.

Baca Juga:

Menanggapi situasi tersebut, Supian menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tengah berupaya memenuhi kekurangan mebel dengan menggandeng pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

“Kemarin juga saya minta dukungan dari BJB untuk tambahan mebelernya. Mudah-mudahan ini bisa diproses semuanya,” ujar Supian, Rabu (21/1).

Supian mengakui bahwa saat ini ketersediaan meja dan kursi di SMP Negeri 3 Depok memang belum sepenuhnya terpenuhi.

Baca Juga:

Ia menjelaskan, masih terdapat sejumlah ruang kelas yang belum terfasilitasi secara lengkap.

“Kemarin kami belum bisa melengkapi mebel secara keseluruhan, tetapi kurang lebih setengahnya sudah bisa kami lengkapi,” jelasnya.

Wali Kota Depok, Supian Suri sebut akan segara menabah fasilitas di SMP Negeri 3 Depok dengan menggandeng Bank BJB melalu program CSR-nya
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok supian suri smp negeri 3 Depok kekurangan fasilitas meja belajar CSR Bank BJB renovasi sekolah pemkot depok wali kota depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU