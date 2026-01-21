Arief Helmi Komitmen Cetak Lulusan Ekuitas Unggul dan Berdampak

JPNN.com

Rabu, 21 Januari 2026 – 12:05 WIB
Pelatikan Prof. Dr. Arief Helmi sebagai Rektor Universitas Ekuitas Indonesia di Aula Kampus Ekuitas Jalan P.H.H Mustofa Kota Bandung, Selasa (20/1/2026). Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rektor Universitas Ekuitas Indonesia Prof. Dr. Arief Helmi berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi unggul dan berdampak.

Hal itu disampaikan Arief seusai dilantik menjadi Rektor Universitas Ekuitas Indonesia di Aula Kampus Ekuitas Jalan P.H.H Mustofa Kota Bandung, Selasa (20/1/2026).

"Jadi saya lebih konsen pada peningkatan kualitas keterampilannya dari lulusan kami," ucap Arief dikutip Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, sudah sejatinya mahasiswa berperan sebagaimana mestinya yaitu sebagai agen perubahan yang akan membawa dampak kemajuan untuk Indonesia.

Oleh karena itu, Arief menekankan pentingnya aktualisasi kerja sama yang selama ini hanya bersifat administratif (MoU) menjadi aksi nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Fokus utama akan diarahkan pada penguatan keterampilan sumber daya manusia melalui kurikulum Outcome Based Education (OBE).

Outcome-based education (OBE) atau pendidikan berbasis luaran merupakan pendekatan kurikulum yang menempatkan lulusan sebagai fokus utama dari seluruh proses pendidikan.

Dalam sistem ini, keberhasilan pendidikan diukur dari apa yang mampu dilakukan oleh lulusan setelah mereka menyelesaikan studinya. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan lulusannya benar-benar siap menjalankan peran profesional dan sosial sesuai bidang keahliannya.

"OBE itu jadi jadi itu kurikulum penekanannya, jadi bukan mahasiswa paham apa, pintar apa, tapi bisa apa. Jangan menghabiskan waktu, lu ngehabisin uang orang tua tanpa ada sesuatu dapat ijazah tapi enggak terampil," kata Arief.

Rektor Universitas Ekuitas Prof. Dr. Arief Helmi berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi unggul.
