JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Mak Comblang Project: Upaya BGN Menyatukan Petani dan Dapur MBG

Mak Comblang Project: Upaya BGN Menyatukan Petani dan Dapur MBG

Rabu, 21 Januari 2026 – 10:30 WIB
Mak Comblang Project: Upaya BGN Menyatukan Petani dan Dapur MBG - JPNN.com Jabar
Mak Comblang Project BGN siap pangkas rantai pasok pangan untuk program MBG. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, CIANJUR - Badan Gizi Nasional (BGN) memulai langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Mak Comblang Project, sebuah inisiatif yang bertujuan mempertemukan petani secara langsung dengan dapur MBG.

Program ini dirancang untuk mengatasi persoalan rantai pasok pangan, khususnya ketimpangan antara kapasitas produksi petani dan kebutuhan dapur MBG di wilayah Jakarta dan Bogor.

Langkah awal Mak Comblang Project ditandai dengan pertemuan koordinasi bersama petani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur, pada Senin (19/1).

Baca Juga:

Pertemuan tersebut menjadi forum pemetaan awal untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi produksi petani serta kebutuhan bahan pangan dapur MBG.

Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, menjelaskan bahwa selama ini petani dan dapur MBG berjalan pada jalur yang terpisah.

Di satu sisi, petani di Cipanas kerap mengalami kelebihan pasokan hasil panen, sementara di sisi lain dapur MBG di Jakarta dan Bogor justru menghadapi kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga yang stabil.

Baca Juga:

“Mak Comblang Project hadir untuk menyambungkan dua sisi ini secara langsung. Dengan begitu, kelebihan produksi petani dapat diserap, dan dapur MBG memperoleh pasokan yang lebih pasti,” ujar Dian.

Berdasarkan hasil pemetaan awal, BGN menemukan adanya kesenjangan volume produksi dan kebutuhan yang cukup signifikan.

Lewat Mak Comblang Project Badan Gizi Nasional (BGN) ingin memaksimalkan rantai pasok pangan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Mak Comblang Project Badan gizi nasional BGN program mbg makan bergizi gratis dapur mbg SPPG pasokan pangan MBG

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU