Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 21 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

Rabu, 21 Januari 2026 – 09:15 WIB
Ilustrasi logam mulia. (ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY)

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak hari ini, Rabu, 21 Januari 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.

Berdasarkan laman logammulia.com emas batangan reguler ukuran 1 gram dipatok dengan harga jual Rp2.778.930, sedangkan emas ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp2,71 miliar lebih.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Harga Emas Batangan (PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.439.590

1 gram: Rp2.778.930

2 gram: Rp5.497.710

3 gram: Rp8.221.503

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
