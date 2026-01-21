Update Harga Emas dan Perak Hari Ini Rabu 21 Januari 2026, Cek Daftar Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak hari ini, Rabu, 21 Januari 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.

Berdasarkan laman logammulia.com emas batangan reguler ukuran 1 gram dipatok dengan harga jual Rp2.778.930, sedangkan emas ukuran terbesar 1.000 gram mencapai Rp2,71 miliar lebih.

Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III.

Harga Emas Batangan (PPh 0,25%)

0,5 gram: Rp1.439.590

1 gram: Rp2.778.930

2 gram: Rp5.497.710

3 gram: Rp8.221.503