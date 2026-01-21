Prakiraan Cuaca Jabodetabek dan Jawa Barat Hari Ini, Rabu 21 Januari 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sebagian besar wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek diprakirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu, 21 Januari 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang yang berpeluang terjadi sejak pagi hingga malam hari.

Pada pagi hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, antara lain Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, intensitas hujan diprakirakan meningkat.

Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten dan Kota Sukabumi.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpotensi melanda Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Potensi hujan masih berlanjut hingga dini hari di beberapa daerah, terutama Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Indramayu.