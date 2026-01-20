Wapres Gibran Tinjau RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya, Dorong Penguatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soekardjo, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (20/1), untuk memastikan penguatan fasilitas dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat berjalan secara optimal.

Kunjungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses.

Dalam kunjungannya, Wapres menekankan pentingnya penguatan fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi sistem Jaminan Kesehatan Nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Wapres juga memantau langsung alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran rawat jalan, pelayanan poliklinik, hingga layanan farmasi.

Selain itu, Wapres meninjau sejumlah fasilitas rumah sakit, termasuk gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian serta bangunan rawat inap dari sisi luar.

Ia juga berdialog dengan tenaga kesehatan dan menyapa warga yang tengah menjalani pemeriksaan maupun pengobatan.

Direktur RSUD dr. Soekardjo, dr. Budi Terbadi, menyampaikan bahwa Wapres memberikan perhatian khusus terhadap penguatan fasilitas rumah sakit, termasuk percepatan penyelesaian pembangunan gedung pelayanan.

“Bapak Wakil Presiden menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Beliau juga melihat langsung gedung poliklinik yang masih dalam tahap penyelesaian dan mendorong agar koordinasi dengan pemerintah provinsi dapat segera dituntaskan,” ujar Budi.