Wapres Gibran Tinjau Pasar Cikurubuk Tasikmalaya, Pastikan Harga dan Pasokan Pangan Stabil

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat guna memastikan stabilitas harga serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat.

Kunjungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah terus menjaga keterjangkauan harga pangan sekaligus memperkuat peran pasar tradisional sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Dalam peninjauan itu, Wapres menyusuri sejumlah lapak pedagang bahan pangan, ikan, dan kebutuhan rumah tangga.

Ia memantau langsung perkembangan harga serta ketersediaan komoditas, sekaligus berdialog dengan pedagang dan warga yang tengah berbelanja.

Melihat kondisi pasar, Wapres menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pasar secara bertahap, khususnya dari sisi kebersihan, penataan, dan kenyamanan pengunjung.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperlancar aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional.

Selain itu, Wapres mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi barang, memastikan kecukupan pasokan, serta mencegah praktik penimbunan bahan pokok yang berpotensi mengganggu stabilitas harga.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar I Kota Tasikmalaya, Deri Herlisana, menyampaikan bahwa secara umum kondisi harga pangan di Pasar Cikurubuk masih relatif terkendali.