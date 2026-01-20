Pemkot Depok Targetkan Bangun Puskesmas Leuwinanggung dan Pancoran Mas Tahun Ini

JPNN.com

Selasa, 20 Januari 2026 – 19:00 WIB
Ilustrasi puskesmas. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membangun dua pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), yakni Puskesmas Leuwinanggung dan Puskesmas Pancoran Mas (Panmas).

Pembangunan kedua fasilitas layanan kesehatan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengatakan pembangunan dua puskesmas tersebut diharapkan dapat berjalan lancar hingga selesai sesuai dengan rencana.

Ia pun memohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar proses pembangunan tidak mengalami kendala.

“Tahun ini dua puskesmas kita bangun, Puskesmas Leuwinanggung dan Puskesmas Pancoran Mas. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa selesai,” ujar Supian Suri.

Dengan hadirnya Puskesmas Leuwinanggung dan Pancoran Mas, Pemkot Depok berharap fasilitas layanan kesehatan bagi masyarakat di kedua wilayah tersebut semakin bertambah.

Pembangunan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus mendekatkan akses layanan kepada warga.

Selain pembangunan puskesmas baru, Supian Suri mengungkapkan bahwa dirinya telah meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk melakukan kajian terhadap puskesmas yang saat ini telah beroperasi.

