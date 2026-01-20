Tanggul Sungai Citarum Jebol, Ratusan Rumah Warga di Kabupaten Bekasi Terendam Banjir

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Tanggul Sungai Citarum di Kampung Bendungan, RT 03/05, Desa Pantai Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jebol pada Senin (19/1) malam.

Akibat peristiwa tersebut, air sungai meluap dan merendam ratusan permukiman warga dengan ketinggian air mencapai satu meter.

Peristiwa jebolnya tanggul terjadi sekitar pukul 23.50 WIB, menyusul meningkatnya debit air Sungai Citarum akibat hujan yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Tekanan air yang deras membuat tanggul tidak lagi mampu menahan aliran sungai hingga akhirnya jebol.

Warga setempat, Satibi (45 tahun), mengatakan luapan air terjadi tidak lama setelah tanggul jebol. Air sungai langsung mengalir deras ke kawasan permukiman warga dan merendam rumah-rumah serta akses jalan utama desa.

“Tidak lama setelah tanggul jebol, air langsung mengalir deras ke kawasan permukiman. Di sejumlah titik, ketinggian air bahkan mencapai sekitar satu meter,” ujar Satibi, Selasa (20/1).

Menurutnya, kondisi tanah di sekitar tanggul memang sudah rapuh dan mudah tergerus arus air.

Selain itu, posisi tanggul yang berbatasan langsung dengan jalan raya membuat luapan air lebih cepat masuk ke wilayah permukiman.