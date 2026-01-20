Pengendara Motor Tabrak Gerobak Gorengan di Depok, 1 Korban Luka 17 Jahitan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC), Kota Depok, pada Senin (19/1) sekitar pukul 17.45 WIB.

Seorang pengendara sepeda motor menabrak gerobak gorengan yang tengah berada di pinggir jalan, mengakibatkan seorang karyawan penjual gorengan mengalami luka serius.

Pemilik gerobak gorengan, Dindin, mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat salah satu karyawannya baru saja selesai menggoreng dan hendak beristirahat.

Namun, sesaat setelah duduk, sepeda motor tiba-tiba menabrak gerobak tempatnya berjualan.

“Dia habis menggoreng, mau istirahat. Baru saja duduk, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan motor menabrak gerobak,” ujar Dindin, Selasa (20/1).

Akibat kejadian itu, karyawan tersebut sempat pingsan di lokasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Alia untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek di bagian paha kanan dekat lutut.

“Karyawan saya luka di paha kanan dekat lutut, ada sekitar 17 jahitan,” jelas Dindin.