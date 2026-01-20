JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pengendara Motor Tabrak Gerobak Gorengan di Depok, 1 Korban Luka 17 Jahitan

Pengendara Motor Tabrak Gerobak Gorengan di Depok, 1 Korban Luka 17 Jahitan

Selasa, 20 Januari 2026 – 15:00 WIB
Pengendara Motor Tabrak Gerobak Gorengan di Depok, 1 Korban Luka 17 Jahitan - JPNN.com Jabar
Kondisi gerobak gorengan yang hancur tertabrak. Foto : Tangkapan layar dari video yang beredar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC), Kota Depok, pada Senin (19/1) sekitar pukul 17.45 WIB.

Seorang pengendara sepeda motor menabrak gerobak gorengan yang tengah berada di pinggir jalan, mengakibatkan seorang karyawan penjual gorengan mengalami luka serius.

Pemilik gerobak gorengan, Dindin, mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat salah satu karyawannya baru saja selesai menggoreng dan hendak beristirahat.

Baca Juga:

Namun, sesaat setelah duduk, sepeda motor tiba-tiba menabrak gerobak tempatnya berjualan.

“Dia habis menggoreng, mau istirahat. Baru saja duduk, tiba-tiba terjadi kecelakaan dan motor menabrak gerobak,” ujar Dindin, Selasa (20/1).

Akibat kejadian itu, karyawan tersebut sempat pingsan di lokasi dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bunda Alia untuk mendapatkan penanganan medis.

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka robek di bagian paha kanan dekat lutut.

“Karyawan saya luka di paha kanan dekat lutut, ada sekitar 17 jahitan,” jelas Dindin.

Pengendara motor tabrak gerobak gorengan di GDC, mengakibatkan gerobak hancur dan korban mengalami luka 17 jahitan
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok kecelakaan lalu lintas gerobak gorengan pedagang gorengan motor tabrak gerobak gorengan gerobak gorengan ditabrak motor Jalan Boulevard Grand Depok City jalan gdc

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU