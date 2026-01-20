JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkot Siapkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Ini Bocoran Lokasinya

Pemkot Siapkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Ini Bocoran Lokasinya

Selasa, 20 Januari 2026 – 13:00 WIB
Pemkot Siapkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Ini Bocoran Lokasinya - JPNN.com Jabar
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menghadirkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Depok di kawasan Masjid Agung yang berada dekat dengan Terminal Jatijajar. 

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, peninjauan dilakukan sekaligus untuk melihat potensi pemanfaatan bangunan masjid yang baru selesai dibangun agar bisa digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. 

“Kami sedang merencanakan agar kantor urusan haji dan umrah bisa hadir di area masjid ini. Bangunannya sudah sangat memadai, jadi tinggal dimaksimalkan saja,” ucapnya.

Baca Juga:

Menurutnya, Kantor Kemenhaj Kota Depok direncanakan berada di dalam satu kesatuan bangunan masjid. 

Kantor akan ditempatkan di lantai bawah bersama DKM, sementara area ibadah berada di lantai atas.

Dengan begitu, tidak diperlukan pembangunan gedung baru.

Baca Juga:

“Kalau kami maksimalkan ruang yang sudah ada, tidak perlu lagi anggaran tambahan. Tinggal penyekatan ruangan saja, tentu nanti kita koordinasikan dengan Kementerian Haji dan Umrah,” terangnya.

Dirinya menilai, bangunan masjid tersebut sangat representatif karena memiliki aula yang luas, ruang-ruang kantor, hingga perpustakaan yang bisa dialihfungsikan sementara untuk mendukung operasional kantor haji dan umrah.

Pemkot Depok siapkan Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di wilayah Masjid Agung Terminal Jatijajar Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pemkot depok kantor kementerian haji dan umrah kemenag depok masjid agung terminal jatijajar ibadah haji ibadah umrah kota depok wali kota depok supian suri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU