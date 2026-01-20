JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini SPPG Mustikasari Bekasi Bantah Video Viral Soal Menu MBG hanya Ubi dan Pisang

SPPG Mustikasari Bekasi Bantah Video Viral Soal Menu MBG hanya Ubi dan Pisang

Selasa, 20 Januari 2026 – 12:10 WIB
SPPG Mustikasari Bekasi Bantah Video Viral Soal Menu MBG hanya Ubi dan Pisang - JPNN.com Jabar
Ilustrasi: Petugas SPPG mendistribusikan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Mustika Jaya, Mustikasari 4, Kota Bekasi, Ageng Wicaksono membantah adanya polemik video viral menu santapan MBG yang hanya menyediakan ubi dan pisang.

Menurut Ageng, informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kesalahpahaman ini, lanjut Ageng, muncul pada Kamis (15/1), ketika terdapat dua jenis menu yang dikirimkan secara bersamaan ke MI Nurul Anwar, yakni menu basah dan menu kering.

Namun, menu kering yang seharusnya diperuntukkan untuk satu hari konsumsi justru diviralkan oleh wali murid.

Baca Juga:

"Ada kesalahpahaman terkait menu saat itu, karena memang saat itu hari Jumat tidak ada distribusi, jadi paket hari Sabtu maju menjadi Kamis. Sedangkan di hari Kamis masih memberikan menu basah terdiri dari spageti saus daging bolognese, tahu crispy, sawi hijau, wortel, jeruk," ujar Ageng dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (20/1/2026).

Atas kejadian tersebut, pihak SPPG telah melakukan diskusi dan mediasi dengan Person in Charge (PIC) sebagai penanggung jawab di lapangan. Hasilnya, situasi kini telah kondusif dan aman.

"Saat ini kondisi sudah kondusif dan aman. Semua pihak sudah menyepakati untuk berdamai agar masalah ini tidak menjadi berlarut-larut," kata Ageng.

Baca Juga:

Selanjutnya, kata Ageng, pihaknya akan melakukan evaluasi yang difokuskan pada sosialisasi kepada orang tua murid agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa. Sejumlah poin terkait keberlanjutan Program MBG juga telah dicantumkan sebagai bahan perbaikan.

Sementara itu, PIC MI Nurul Anwar, Azizah dalam mediasi tersebut menyampaikan permohonan maaf kepada SPPG atas kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa unggahan video oleh wali murid memicu kesalahpahaman karena menyebut menu kering diberikan untuk dua hari.

Kepala SPPG Kecamatan Mustika Jaya, Mustikasari 4, Kota Bekasi, Ageng Wicaksono membantah adanya polemik video viral menu santapan MBG.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sppg mustika jaya bekasi menu mbg makan bergizi gratis

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU