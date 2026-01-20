Harga Emas Hari Ini, 20 Januari 2026: Logam Mulia dan Perak Terus Menguat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak hari ini, Selasa, 20 Januari 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.

Berdasarkan daftar harga resmi, emas batangan berbagai ukuran, termasuk seri khusus dan edisi tematik, menunjukkan nilai yang stabil dengan penyesuaian pajak.

Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga tercatat sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut rincian harga emas dan perak hari ini:

Harga Emas Batangan

(Harga dasar belum termasuk PPh 0,25 persen)

0,5 gram: Rp1.402.500 | Rp1.406.006 (setelah pajak)

1 gram: Rp2.705.000 | Rp2.711.763