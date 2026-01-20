Harga Emas Hari Ini, 20 Januari 2026: Logam Mulia dan Perak Terus Menguat
Selasa, 20 Januari 2026 – 09:05 WIB
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak hari ini, Selasa, 20 Januari 2026, tercatat masih berada pada level tinggi.
Berdasarkan daftar harga resmi, emas batangan berbagai ukuran, termasuk seri khusus dan edisi tematik, menunjukkan nilai yang stabil dengan penyesuaian pajak.
Sementara itu, harga perak murni dan perak heritage juga tercatat sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut rincian harga emas dan perak hari ini:
Harga Emas Batangan
(Harga dasar belum termasuk PPh 0,25 persen)
0,5 gram: Rp1.402.500 | Rp1.406.006 (setelah pajak)
1 gram: Rp2.705.000 | Rp2.711.763
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
