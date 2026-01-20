Prakiraan Cuaca Jawa Barat Selasa 20 Januari 2026: Hujan Berpotensi Terjadi Sejak Pagi hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Selasa, 20 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan resmi BMKG yang diterima JPNN.com, hujan diperkirakan terjadi sejak pagi hari hingga malam, bahkan berlanjut ke dini hari di beberapa daerah.

Pada pagi hari (07.00–13.00 WIB), hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, meliputi Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari (13.00–19.00 WIB), intensitas hujan diprakirakan meningkat.

Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang mengguyur wilayah lainnya di Jawa Barat.

Pada malam hari (19.00–01.00 WIB), kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.