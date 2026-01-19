Pemkab Sumedang Alokasikan Rp36 Miliar untuk Perbaikan Jalan Burujul–Sanca Mulai Akhir Januari 2026

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp36 miliar dari Dana Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk memperbaiki ruas Jalan Burujul–Sanca di Kecamatan Buahdua.

Ruas jalan tersebut merupakan akses penghubung di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Indramayu.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengatakan perbaikan jalan dengan panjang sekitar 4 kilometer itu dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir Januari 2026.

“Jalan Burujul–Sanca ini segera dibangun mulai akhir Januari 2026 dengan alokasi anggaran Rp36 miliar dari Inpres Jalan Daerah,” kata Dony dalam keterangannya di Sumedang, Senin (19/1).

Ia menjelaskan kepastian pelaksanaan pembangunan diperoleh setelah menerima penjelasan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.3 Jawa Barat saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi ruas jalan tersebut.

Menurut Dony, pembangunan Jalan Burujul–Sanca menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan perbatasan Kabupaten Sumedang.

Perbaikan tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas antarwilayah serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengakui kondisi jalan tersebut selama ini banyak dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan yang cukup parah dan menghambat mobilitas serta aktivitas sehari-hari masyarakat.