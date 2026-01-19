JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini DKP3 Kota Cirebon Targetkan PAD Rp2 Miliar pada 2026, Andalkan TPI Kejawanan dan Digitalisasi Retribusi

DKP3 Kota Cirebon Targetkan PAD Rp2 Miliar pada 2026, Andalkan TPI Kejawanan dan Digitalisasi Retribusi

Senin, 19 Januari 2026 – 18:30 WIB
DKP3 Kota Cirebon Targetkan PAD Rp2 Miliar pada 2026, Andalkan TPI Kejawanan dan Digitalisasi Retribusi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KOTA CIREBON - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon menargetkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2 miliar pada tahun 2026.

Target tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp1,744 miliar.

Kepala DKP3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh, mengatakan penyesuaian target dilakukan setelah realisasi PAD pada 2025 tercatat melampaui target yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

“Realisasi PAD DKP3 pada 2025 over target semua, sehingga pada 2026 targetnya dinaikkan menjadi Rp2 miliar untuk keseluruhan,” kata Elmi di Kota Cirebon, Senin (19/1).

Ia menjelaskan, peningkatan target tersebut diiringi dengan sejumlah langkah perbaikan, terutama melalui optimalisasi kinerja unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan DKP3.

UPT yang mengelola penjualan ikan, tanaman, bibit, hingga ternak seperti sapi, akan didorong untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pemasaran.

Baca Juga:

“Bagaimana caranya supaya penjualan bisa berjalan lancar dan pemasarannya semakin luas, itu menjadi fokus perbaikan di UPT,” ujarnya.

Selain sektor penjualan, DKP3 Kota Cirebon masih mengandalkan retribusi dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan yang selama ini menjadi penyumbang PAD terbesar.

DKP3 Kota Cirebon menargetkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2 miliar pada tahun 2026
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota cirebon pad kota cirebon dkp3 kota cirebon pemkot cirebon TPI Kejawanan retribusi perikanan digitalisasi retribusi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU