Pendaftaran RSSG Depok Dibuka Juni 2026, Berikut Daftar 49 Sekolah Peserta

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pendaftaran peserta didik baru (PPDB) untuk program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kota Depok direncanakan akan dibuka pada Juni 2026.

Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam memperluas akses pendidikan menengah pertama bagi masyarakat.

Rencananya, proses pendaftaran akan dilakukan secara daring atau online. Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok masih mematangkan mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk pelaksanaan RSSG tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Bidang SMP Disdik Kota Depok, Muhammad Yusuf, mengatakan secara umum pelaksanaan RSSG pada tahun ajaran mendatang tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

SPMB akan dibuka untuk peserta didik kelas VII dengan kuota terbatas.

“RSSG dibuka untuk kelas VII. Saat ini terdapat 49 sekolah yang masuk dalam program RSSG. Teknis pelaksanaannya masih kami rapatkan, namun orang tua kami minta untuk bersiap karena kuotanya terbatas,” ujar Muhammad Yusuf.

Ia menambahkan, program RSSG diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan di sekolah negeri, sekaligus meningkatkan partisipasi pendidikan di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Berikut daftar 49 SMP dan MTs swasta di Kota Depok yang tergabung dalam program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG):