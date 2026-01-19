3 Penambang di Pongkor Bogor Ditemukan Meninggal Dunia Usai Dievakuasi Tim Gabungan

JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 16:30 WIB
Kapolsek Nanggung AKP Ucup Supriatna bersama Kepala Region Jawa, CSR, dan Subdivisi PT Antam Tbk UBPE Pongkor Agustinus Toko Susetio di Mako Polsek Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/1/2026). ANTARA/M Fikri Setiawan

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Tim gabungan berhasil mengevakuasi tiga orang penambang di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sepekan setelah insiden kepulan asap di lokasi tersebut.

Seluruh korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Kepolisian Sektor Nanggung, Ajun Komisaris Polisi Ucup Supriatna, mengatakan proses evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri atas kepolisian, tim emergency response PT Aneka Tambang (Antam), serta unsur terkait lainnya.

Evakuasi berlangsung sejak Minggu dini hari hingga Senin pagi.

“Tiga korban yang berhasil dievakuasi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia,” kata Ucup saat memberikan keterangan di Polsek Nanggung, Senin (19/1).

Ia menjelaskan, evakuasi pertama dilakukan pada Minggu dini hari sekitar pukul 01.00 hingga 04.00 WIB dan berhasil mengevakuasi dua korban.

Proses evakuasi kemudian dilanjutkan pada malam hari hingga Senin pagi, hingga akhirnya ditemukan satu korban lainnya.

“Dua korban yang dievakuasi pertama merupakan warga Desa Urug, Kecamatan Sukajaya. Satu korban lainnya juga warga Desa Urug, Sukajaya,” ujarnya.

Tim gabungan berhasil mengevakuasi tiga orang penambang di kawasan Pongkor, Kabupaten Bogor sepekan setelah insiden kepulan asap di lokasi tersebut
