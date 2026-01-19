PMI Depok Terus Perluas Jaringan Kerja Sama, 72 Rumah Sakit Siap Pasok Darah untuk Masyarakat

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok terus memperluas jaringan kerja sama dengan rumah sakit di wilayah Jabodetabek guna menjamin ketersediaan pasokan darah bagi masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 72 rumah sakit telah menjalin kerja sama dengan PMI Kota Depok.

Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada rumah sakit yang berada di Kota Depok, tetapi juga mencakup sejumlah rumah sakit di luar daerah.

“Lebih dari 70 rumah sakit di wilayah Jabodetabek sudah menjalin kerja sama dengan PMI Kota Depok. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada rumah sakit di Kota Depok saja,” ucapnya.

Dirinya memerinci, sebanyak 31 rumah sakit di Kota Depok telah bekerja sama dengan PMI.

Beberapa di antaranya adalah RS Meilia Cibubur, RS Universitas Indonesia (UI), RS Primaya, Klinik HD Depok Medika, serta sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.

Sementara itu, lebih dari 41 rumah sakit di luar Kota Depok juga telah menjalin kerja sama, seperti RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RS Azra Bogor, hingga RS EMC Sentul.

Dudi menambahkan, masih terdapat sejumlah rumah sakit yang belum menjalin kerja sama dengan PMI, di antaranya RS Cipto Mangunkusumo, RS Harapan Kita, dan RSUD Fatmawati.