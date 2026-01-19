JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini PMI Depok Terus Perluas Jaringan Kerja Sama, 72 Rumah Sakit Siap Pasok Darah untuk Masyarakat

PMI Depok Terus Perluas Jaringan Kerja Sama, 72 Rumah Sakit Siap Pasok Darah untuk Masyarakat

Senin, 19 Januari 2026 – 15:30 WIB
PMI Depok Terus Perluas Jaringan Kerja Sama, 72 Rumah Sakit Siap Pasok Darah untuk Masyarakat - JPNN.com Jabar
Ilustrasi kantong darah Palang Merah Indonesia (PMI). Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok terus memperluas jaringan kerja sama dengan rumah sakit di wilayah Jabodetabek guna menjamin ketersediaan pasokan darah bagi masyarakat.

Hingga saat ini, sebanyak 72 rumah sakit telah menjalin kerja sama dengan PMI Kota Depok.

Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz mengatakan, kerja sama tersebut tidak hanya terbatas pada rumah sakit yang berada di Kota Depok, tetapi juga mencakup sejumlah rumah sakit di luar daerah.

Baca Juga:

“Lebih dari 70 rumah sakit di wilayah Jabodetabek sudah menjalin kerja sama dengan PMI Kota Depok. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada rumah sakit di Kota Depok saja,” ucapnya.

Dirinya memerinci, sebanyak 31 rumah sakit di Kota Depok telah bekerja sama dengan PMI.

Beberapa di antaranya adalah RS Meilia Cibubur, RS Universitas Indonesia (UI), RS Primaya, Klinik HD Depok Medika, serta sejumlah fasilitas kesehatan lainnya.

Baca Juga:

Sementara itu, lebih dari 41 rumah sakit di luar Kota Depok juga telah menjalin kerja sama, seperti RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RS Azra Bogor, hingga RS EMC Sentul.

Dudi menambahkan, masih terdapat sejumlah rumah sakit yang belum menjalin kerja sama dengan PMI, di antaranya RS Cipto Mangunkusumo, RS Harapan Kita, dan RSUD Fatmawati.

PMI Kota Depok terus memperluas jaringan dengan 72 rumah sakit yang terlibat jaminan pasokan darah untuk masyarakat
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok pmi depok pasokan darah kantong darah stok kantong darah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU