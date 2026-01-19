23 Perguruan Tinggi Dukung Program Beasiswa Pemkot Depok untuk Mahasiswa Kurang Mampu

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menggulirkan program beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2026.

Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Pada tahun ini, beasiswa akan diberikan kepada 200 calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5.

Bantuan tersebut mencakup jenjang pendidikan diploma tiga (D3), diploma empat (D4), dan strata satu (S1).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 23 perguruan tinggi negeri dan swasta telah bergabung mendukung program beasiswa Pemkot Depok.

“Kerja sama beasiswa saat ini melibatkan 23 perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah,” ujar Utang.

Menurut dia, Pemkot Depok akan terus melakukan sosialisasi kepada berbagai perguruan tinggi agar semakin banyak mahasiswa asal Kota Depok yang dapat memanfaatkan program tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penerima sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.