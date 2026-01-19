JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini 23 Perguruan Tinggi Dukung Program Beasiswa Pemkot Depok untuk Mahasiswa Kurang Mampu

23 Perguruan Tinggi Dukung Program Beasiswa Pemkot Depok untuk Mahasiswa Kurang Mampu

Senin, 19 Januari 2026 – 14:30 WIB
23 Perguruan Tinggi Dukung Program Beasiswa Pemkot Depok untuk Mahasiswa Kurang Mampu - JPNN.com Jabar
Ilustrasi beasiswa pendidikan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali menggulirkan program beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada tahun 2026.

Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Pada tahun ini, beasiswa akan diberikan kepada 200 calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dan masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5.

Baca Juga:

Bantuan tersebut mencakup jenjang pendidikan diploma tiga (D3), diploma empat (D4), dan strata satu (S1).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Utang Wardaya, mengatakan hingga Januari 2026 tercatat sebanyak 23 perguruan tinggi negeri dan swasta telah bergabung mendukung program beasiswa Pemkot Depok.

“Kerja sama beasiswa saat ini melibatkan 23 perguruan tinggi negeri dan swasta. Namun, jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah,” ujar Utang.

Baca Juga:

Menurut dia, Pemkot Depok akan terus melakukan sosialisasi kepada berbagai perguruan tinggi agar semakin banyak mahasiswa asal Kota Depok yang dapat memanfaatkan program tersebut.

Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penerima sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Sebanyak 24 perguruan tinggi turut mendukung program beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu di Kota Depok
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok beasiswa beasiswa pendidikan perguruan tinggi 23 perguruan tinggi beasiswa Depok beasiswa pemkot depok mahasiswa kurang mampu info beasiswa beasiswa perguruan tinggi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU