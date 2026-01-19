JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pengemudi Yaris Ngerem Mendadak Akibatkan Kecelakaan Beruntun di Exit GT Pasteur Bandung

Pengemudi Yaris Ngerem Mendadak Akibatkan Kecelakaan Beruntun di Exit GT Pasteur Bandung

Senin, 19 Januari 2026 – 12:12 WIB
Pengemudi Yaris Ngerem Mendadak Akibatkan Kecelakaan Beruntun di Exit GT Pasteur Bandung - JPNN.com Jabar
Kerusakan di bagian depan mobil seusai terlibat dalam insiden kecelakaan beruntun di exit GT Pasteur 2, Kota Bandung, Senin (19/1/2026). Foto: doc. Unit PJR Tol Cileunyi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan empat unit mobil terjadi di KM 1.400B Pasteur, Tol Padaleunyi, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Insiden kecelakaan lalu lintas (lakalantas) itu terjadi pada Senin (19/1/2026) sekitar pukul 06.30 WIB. 

Kanit PJR Tol Cileunyi AKP Dasep Rahwan mengatakan, kecelakaan ini berawal dari dugaan kelalaian pengendara Toyota Yaris No Pol: D 1853 YCH, yang dikemudikan Meydina Prihandini. 

Baca Juga:

Pengemudi diduga mengerem mendadak saat tiba di exit GT Pasteur 2. 

Akibatnya, tiga kendaraan yang ada di belakangnya saling bertabrakan. 

Tiga unit kendaraan itu di antaranya Honda BRV No Pol D 1847 AFS, Honda BRV No Pol D 1650 ALE, dan Mitsubishi Triton No Pol F 8599 BF.

Baca Juga:

"Ke empat kendaraan akan keluar di GT Pasteur 2, setiba di TKP dugaan sementara kurang antisipasi dari jaga jarak aman, sehingga terjadi tabrakan beruntun yang mengakibatkan kerugian materi," kata Dasep dalam keterangannya.

Dasep menuturkan, dalam insiden ini tak ada korban jiwa meninggal dunia. 

Kecelakaan beruntun terjadi di exit GT Pasteur Bandung yang melibatkan empat unit kendaraan. Begini kronologinya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   GT Pasteur tabrakan beruntun tol pasteur kecelakaan beruntun tol pasteur exit tol pasteur

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU