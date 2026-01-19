JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 12:30 WIB
Pemkab Kuningan Alokasikan Rp76 Miliar untuk Ketahanan Pangan Desa melalui BUMDes - JPNN.com Jabar
Uang rupiah. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan mengalokasikan anggaran sekitar Rp76 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan desa yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Anggaran tersebut disalurkan dalam bentuk penyertaan modal guna memperkuat ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan lokal di tingkat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Budi Alimudin, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

“Pemerintah daerah mengalokasikan sekitar Rp76 miliar sebagai penyertaan modal BUMDes untuk program ketahanan pangan desa,” kata Budi.

Menurut dia, penguatan ketahanan pangan desa melalui BUMDes tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Sejumlah desa, kata dia, telah merasakan dampak nyata dari program tersebut.

Ia mencontohkan di Desa Jagarana, BUMDes setempat mampu menyerap sebanyak 487 tenaga kerja serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp587 juta pada tahun berjalan.

“Kurang lebih 120 orang di Desa Jagara telah mengembalikan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pada awal tahun ini, tercatat 21 orang kembali melakukan hal yang sama,” ujarnya.

