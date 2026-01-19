Harga Emas dan Perak Hari Ini, 19 Januari 2026: Logam Mulia 1 Gram Tembus Rp2,7 Juta
jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak pada Senin, 19 Januari 2026, tercatat berada pada level yang relatif stabil dengan nilai jual yang bervariasi berdasarkan berat dan jenis produk.
Harga yang tercantum telah disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen untuk emas batangan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen untuk produk perak.
Emas batangan reguler masih menjadi pilihan utama masyarakat dan investor karena memiliki variasi berat yang lengkap, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Selain itu, sejumlah produk emas edisi khusus, seperti Gift Series, Idul Fitri, Imlek, dan Batik Seri III, juga ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi menyesuaikan nilai artistik dan kemasan.
Harga Emas Batangan
(Harga sudah termasuk PPh 0,25 persen)
0,5 gram: Rp1.405.004
1 gram: Rp2.709.758
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
