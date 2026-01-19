Prakiraan Cuaca Jabar, Senin 19 Januari 2026: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat pada Senin, 19 Januari 2026, menunjukkan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar daerah.

Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang.

Dalam keterangan resmi BMKG yang diterima JPNN.com, cuaca sebagian wilayah di Jawa Barat pada pagi hari, sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca umumnya berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 sampai 19.00 WIB, potensi hujan meningkat. Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Karawang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi melanda wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Pada malam hari, antara pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Sementara itu, pada dini hari hingga pagi, pukul 01.00 sampai 07.00 WIB, cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.