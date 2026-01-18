Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Banjir di 12 Titik Kota Bekasi, 101 KK Mengungsi

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Hujan deras disertai angin kencang sejak dini hari menyebabkan banjir di 12 titik wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Bencana hidrometeorologi tersebut juga memicu insiden pohon tumbang serta memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Iman S. Gunawan, mengatakan genangan banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama. Genangan mulai terpantau sejak pukul 04.38 WIB.

“Genangan air terjadi di beberapa wilayah dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 20 sentimeter hingga mencapai 100 sentimeter,” kata Iman di Bekasi, Minggu (18/1).

Ia menjelaskan, 12 titik banjir tersebut tersebar di lima kecamatan, dengan Kecamatan Medan Satria menjadi wilayah paling terdampak. Di Kelurahan Kali Baru, banjir merendam RT 001, 007, dan 009 RW 003.

Genangan setinggi 40–100 sentimeter juga terjadi di Jalan Rawa Bakti dan menyebabkan satu kepala keluarga mengungsi.

Di Kelurahan Harapan Mulya, banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok dan memerlukan bantuan derek sekitar pukul 05.00 WIB.

Sementara itu, di Kelurahan Pejuang, banjir setinggi 40–60 sentimeter merendam sejumlah titik, termasuk Jalan Cempaka Indah.