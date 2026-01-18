JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Banjir di 12 Titik Kota Bekasi, 101 KK Mengungsi

Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Banjir di 12 Titik Kota Bekasi, 101 KK Mengungsi

Minggu, 18 Januari 2026 – 22:30 WIB
Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Banjir di 12 Titik Kota Bekasi, 101 KK Mengungsi - JPNN.com Jabar
Ilustrasi banjir. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Hujan deras disertai angin kencang sejak dini hari menyebabkan banjir di 12 titik wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Bencana hidrometeorologi tersebut juga memicu insiden pohon tumbang serta memaksa ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, Iman S. Gunawan, mengatakan genangan banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama. Genangan mulai terpantau sejak pukul 04.38 WIB.

Baca Juga:

“Genangan air terjadi di beberapa wilayah dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 20 sentimeter hingga mencapai 100 sentimeter,” kata Iman di Bekasi, Minggu (18/1).

Ia menjelaskan, 12 titik banjir tersebut tersebar di lima kecamatan, dengan Kecamatan Medan Satria menjadi wilayah paling terdampak. Di Kelurahan Kali Baru, banjir merendam RT 001, 007, dan 009 RW 003.

Genangan setinggi 40–100 sentimeter juga terjadi di Jalan Rawa Bakti dan menyebabkan satu kepala keluarga mengungsi.

Baca Juga:

Di Kelurahan Harapan Mulya, banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan mogok dan memerlukan bantuan derek sekitar pukul 05.00 WIB.

Sementara itu, di Kelurahan Pejuang, banjir setinggi 40–60 sentimeter merendam sejumlah titik, termasuk Jalan Cempaka Indah.

Hujan deras disertai angin kencang sejak dini hari menyebabkan banjir di 12 titik wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu (18/1).
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   banjir kota bekasi kota bekasi hujan deras bekasi bpbd kota bekasi cuaca ekstrem Bekasi pemkot bekasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU