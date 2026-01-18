JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Karawang, Sungai Citarum dan Cibeet Berstatus Siaga 1

Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Karawang, Sungai Citarum dan Cibeet Berstatus Siaga 1

Minggu, 18 Januari 2026 – 20:30 WIB
Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Karawang, Sungai Citarum dan Cibeet Berstatus Siaga 1 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Bencana Hidrometeorologi, berupa banjir yang menerjang pemukiman warga. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang menyusul tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, Minggu (18/1).

Banjir merendam kawasan permukiman, areal persawahan, hingga sejumlah ruas jalan.

Salah seorang warga terdampak banjir di Perumahan Bintang Alam, Kecamatan Telukjambe Timur, Yudi, mengatakan hujan deras telah mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (17/1) hingga Minggu pagi.

Baca Juga:

“Sejak Sabtu hujan deras tidak berhenti sampai Minggu pagi dan mengakibatkan banjir,” kata Yudi.

Ia menyampaikan bahwa warga telah meningkatkan kewaspadaan setelah mengetahui tinggi muka air Sungai Citarum mengalami kenaikan.

Saat air mulai meluap ke permukiman, warga melakukan evakuasi secara mandiri sebelum akhirnya dibantu oleh petugas.

Baca Juga:

“Setelah petugas datang, warga dibantu melakukan evakuasi diri dan barang-barang ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya perumahan di Kecamatan Telukjambe Timur dan Karawang Barat.

Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang menyusul tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   banjir karawang Sungai Citarum meluap sungai cibeet meluap polres karawang bpbd karawang pemkab karawang kabupaten karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU