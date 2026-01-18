Banjir Rendam Sejumlah Wilayah Karawang, Sungai Citarum dan Cibeet Berstatus Siaga 1

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang menyusul tingginya curah hujan yang menyebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, Minggu (18/1).

Banjir merendam kawasan permukiman, areal persawahan, hingga sejumlah ruas jalan.

Salah seorang warga terdampak banjir di Perumahan Bintang Alam, Kecamatan Telukjambe Timur, Yudi, mengatakan hujan deras telah mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu (17/1) hingga Minggu pagi.

“Sejak Sabtu hujan deras tidak berhenti sampai Minggu pagi dan mengakibatkan banjir,” kata Yudi.

Ia menyampaikan bahwa warga telah meningkatkan kewaspadaan setelah mengetahui tinggi muka air Sungai Citarum mengalami kenaikan.

Saat air mulai meluap ke permukiman, warga melakukan evakuasi secara mandiri sebelum akhirnya dibantu oleh petugas.

“Setelah petugas datang, warga dibantu melakukan evakuasi diri dan barang-barang ke tempat yang lebih aman,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Cibeet terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya perumahan di Kecamatan Telukjambe Timur dan Karawang Barat.