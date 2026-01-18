Aulia Sarah Mengaku Lelah Perankan Rahayu di Film Sengkolo: Petaka Satu Suro

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Aktris Aulia Sarah kembali menjajal dunia seni peran. Kali ini film bergenre horor garapan sutradara Deni Saputra berjudul 'Sengkolo: Petaka Satu Suro' siap menyapa para pencinta film Tanah Air pada 22 Januari 2026.

Dalam film ini, Aulia didapuk memerankan tokoh Rahayu, bidan di sebuah desa yang menghadapi pengalaman menegangkan.

Aulia mengatakan, pertimbangan menerima peran Rahayu dikarenakan dari segi cerita punya alur yang bagus. Dia juga tertarik dengan peran yang diberikan sutradara kepadanya.

"Pertimbangannya dari segi cerita penulisannya Alim Sudio, bagus sekali. Jadi aku mau, terus juga ini bareng sama MVP. Kebetulan aku juga sudah kenal sama mbak Hadra Daeng Ratu (produser kreatif), terus sama Deni Saputra ini baru giti, kita belum pernah kerja bareng gitu, kenapa tidak? dan aku casting dulu sih," kata Aulia ditemui dalam promo film di Cihampelas Walk (Ciwalk) Bandung, Minggu (18/1/2026).

"Begitu dapat perannya, terima skripnya. Wah, aku nggak salah pilih. Ternyata ceritanya memang bagus banget. Karakter Rahayu ini banyak banget yang bisa dikulik, dan karakternya belum pernah aku mainkan sebelumnya," lanjutnya.

Perempuan berusia 34 tahun itu mengungkapkan sisi menarik dari tokoh Rahayu dalam film Sengkolo. Ada banyak tantangan yang bisa Aulia olah saat menjalani proses syuting selama 18 hari.

Emosi yang menumpuk di pikiran Rahayu, membuat Aulia harus bekerja lebih dalam memerankan tokoh tersebut. Dia pun menyinggung adegan kesurupan adalah scene terberatnya.

"Yang menarik dari Rahayu, dia tuh kan memainkan emosinya tuh banyak banget. Terus si Rahayu tuh tipe yang memendam perasaan kan. Jadi dia menyembunyikan, memperlihatkan ke semua orang (kalau) dia baik-baik saja, hidupnya stabil nggak ada masalah, tapi sebenarnya di dalamnya dia berantakan banget, amburadul," ungkapnya.