JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Begini Cara Aktor Senior Gunawan Sudrajat Agar Tetap 'Laku' di Dunia Hiburan Indonesia

Begini Cara Aktor Senior Gunawan Sudrajat Agar Tetap 'Laku' di Dunia Hiburan Indonesia

Minggu, 18 Januari 2026 – 18:30 WIB
Begini Cara Aktor Senior Gunawan Sudrajat Agar Tetap 'Laku' di Dunia Hiburan Indonesia - JPNN.com Jabar
Aktor senior Gunawan Sudrajat. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Regenerasi aktor dan aktris di industri hiburan tak dipungkiri menjadi tantangan berat bagi para bintang yang sudah lama mewarnai layar lebar. Mereka harus bersaing dan punya daya tawar agar tetap bisa 'laku' di industri hiburan Tanah Air.

Terus belajar dan tak merasa puas jadi cara jitu aktor senior Gunawan Sudrajat. Selebritis era 90-an itu tak malu untuk meminta masukan dari lawan mainnya, sekalipun mereka adalah seleb muda.

Seperti yang dilakukan Gunawan saat harus beradu akting dengan Megan Domani, aktris kelahiran 2002, dalam film drama religi berjudul 'Tuhan, Benarkah Kau Mendengarku?'.

Baca Juga:

Gunawan mengatakan, di setiap proyek filmnya dia banyak belajar hal-hal baru. Meskipun dia tergolong 'senior', tetapi hal itu tak membuatnya jemawa dan mengecilkan pendatang baru.

"Selama ini saya nggak pernah merasa puas ya, terus belajar, menggali dan menggali (kemampuan), bahkan saya selalu bertanya sama lawan main saya, atas kekurangan saya (dalam berakting)," kata Gunawan ditemui dalam promo film di Kota Bandung.

Aktor berusia 53 tahun itu menambahkan, seperti di film terbarunya garapan sutradara Jay Sukmo, Gunawan harus menjadi seorang suami dengan dua istri.

Baca Juga:

Revalina S Temat sebagai Sarah berbagi suami dengan Annisa yang diperankan Megan Domani. Jarak usia yang terpaut jauh antara Gunawan dan Megan tak membuat keduanya canggung.

Menurut Gunawan, saat proses syuting di lokasi sudah disediakan coach director atau pelatih akting yang memandu chemistri antarpemain.

Aktor senior Gunawan Sudrajat mengungkapkan jurus jitunya tetap eksis puluhan tahun berkiprah di industri hiburan Tanah Air.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   film indonesia aktor indonesia film layar lebar gunawan sudrajat tuhan benarkah kau mendengarku aktor senior

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU