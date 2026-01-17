PMI Kota Depok Ajak Warga Rutin Donor Darah

jabar.jpnn.com, DEPOK - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok mengimbau masyarakat agar secara sukarela mendonorkan darah mereka.

Imbauan ini, disampaikan untuk menjaga ketersediaan darah karena stoknya sudah menipis, akibat banyaknya permintaan.

“Kami mengimbau warga supaya bisa mendonorkan darahnya, khususnya untuk golongan O yang saat ini menipis. Karena banyak permintaan dari rumah sakit,” ucap Ketua PMI Kota Depok, Dudi Mi’raz dikutip Sabtu (17/1/2026).

Baca Juga: RSSG Depok Akan Kembali Dibuka di Tahun Ajaran Baru Juni 2026

Menurutnya, permintaan darah tidak hanya dari Kota Depok saja, tetapi juga dari luar daerah, seperti Jakarta, Bogor dan sebagainya.

Dudi menyebut, pihaknya tidak bisa menolak permintaan tersebut atas dasar kemanusiaan.

“Siapa pun yang meminta, tidak bisa kami tolak. Sekarang yang terpenting kebutuhan stok darah,” ujarnya.

Baca Juga: Pemkot Depok Segera Lelang Jabatan 3 Kepala Dinas

“Jumlah stok darah per hari ini pukul 08.37 WIB tersisa golongan darah A 12 labu, B 150 labu, O 3 labu, AB 10 labu dengan total 175 labu. Jumlah ini terus menurun seiring meningkatnya permintaan,” sambung Dudi.

Teruntuk masyarakat yang ingin mendonorkan darah, bisa mendatangi Markas PMI Kota Depok, di Jalan Boulevard Raya, Grand Depok City (GDC).