Supian Suri Resmi Serahkan MTs Negeri dan Hibah Lahan MIN ke Kemenag Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri melakukan serah terima Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri serta penyerahan hibah lahan untuk pembangunan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) ke Kementerian Agama (Kemenag).

Penyerahan tersebut, dilakukan saat puncak peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Tahun 2026 di Alun-Alun Kota Depok, Sabtu (17/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Depok, Supian Suri secara simbolis menyerahkan lahan seluas 3.500 meter persegi untuk MTs Negeri yang berlokasi di Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok, Enjat Mujiat.

Kemudian, juga menyerahkan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Barat, Dudu Rohman yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan MIN di Kota Depok.

Lahan MIN tersebut, berada di Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos.

"Ini menjadi upaya kami agar warga Depok bisa bersekolah di MTs Negeri,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga telah menyediakan sekolah gratis melalui sejumlah sekolah madrasah swasta.

Hal tersebut, dilakukan tentunya agar masyarakat di Kota Depok dapat lebih luas mengakses pendidikan, terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu.