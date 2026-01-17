RSSG Depok Akan Kembali Dibuka di Tahun Ajaran Baru Juni 2026
jabar.jpnn.com, DEPOK - Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) Tahun Ajaran 2026/2027 akan dibuka pada Juni 2026.
Saat ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok sedang mematangkan mekanisme Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kepala Bidang SMP Disdik Kota Depok, Muhammad Yusuf mengatakan, RSSG tidak banyak mengalami perubahan sistem pada tahun ajaran 2026/2027.
SPMB tersebut, dibuka untuk kelas VII dengan jumlah peserta RSSG sebanyak 49 sekolah.
"Sejauh ini masih ada 49 sekolah yang tergabung dalam RSSG. SPMB Insyallah dimulai Juni 2026," ucap Yusuf dikutip Sabtu (17/1/2026).
Namun, Yusuf menjelaskan, jika tahun ajaran sebelumnya pendaftaran dilakukan secara offline atau tatap muka, untuk tahun ini pendaftaraan dibuka secara online.
Teknis, syarat dan ketentuan, akan menyusul kemudian.
"Masih kami rapatkan terkait teknisnya. Orang tua siswa kami minta bersiap. Karena kuota terbatas," terangnya.
Pemkot Depok akan kembali membuka pendaftaran Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) jenjang SMP pada tahun ajaran baru 2026
