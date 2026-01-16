JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Menteri Hanif Minta Wali Kota Bandung Tegas Soal Pengelolaan Sampah

Menteri Hanif Minta Wali Kota Bandung Tegas Soal Pengelolaan Sampah

Jumat, 16 Januari 2026 – 15:00 WIB
Menteri Hanif Minta Wali Kota Bandung Tegas Soal Pengelolaan Sampah - JPNN.com Jabar
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan seusai meninjau pengolahan sampah mandiri di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jumat (16/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyoroti permasalahan sampah di wilayah Bandung Raya.

Hanif bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Herman Suryatman dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pagi tadi mengunjungi TPS Batu Rengat dan Pasar Induk Caringin di Kota Bandung.

Dalam kunjungannya, Hanif melihat pengelolaan sampah di kedua tempat itu. Seperti di Pasar Induk Caringin, pengolahan sampah dilakukan mandiri oleh pihak swasta.

Baca Juga:

Sampah organik dan residu diolah menjadi bahan bakar seperti brisket.

"Dengan kapasitas sampah sekitar 4.400 ton per hari, tentu perlu kerja keras semua ini, baik di tingkat provinsi maupun kawasan kota. Sampah yang demikian besar tentu tidak mudah untuk diselesaikan, sama sekali tidak mudah," kata Hanif ditemui di Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, Jumat (16/1/2026).

Menteri Hanif menuturkan, perlu sinergitas antar pemerintah kota dan provinsi dalam menangani permasalahan sampah. Adapun di Bandung, capaian pengelolaan sampah mandiri sudah mencapai 22 persen, sisanya masih perlu ditangani.

Baca Juga:

Maka dari itu, Hanif meminta kepada Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk berani mengambil tindakan tegas seperti memidanakan pihak-pihak yang tak becus dalam mengelola sampah.

Penanganan sampah, kata Hanif, sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2018 yang mengamanatkan kepada kepala daerah sebagai penyelenggara.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofiq meninjau sejumlah TPS di Kota Bandung. Minta Pemda olah sampah habis di tempat.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pasar induk caringin bandung sampah di bandung pasar caringin bandung pengolahan sampah mandiri sampah bandung Hanif Faisol Nurofiq menteri lingkungan hidup sampah di pasar caringin sampah bandung raya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU