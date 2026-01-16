Investasi Jabar Tembus Rp 296,8 Triliun, Tertinggi Secara Nasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali menegaskan posisinya sebagai motor ekonomi nasional.

Berdasarkan data dari Kementerian Investasi, sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Jawa Barat mencapai Rp 296,8 triliun, atau 109,9 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian ini, sekaligus menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional.

Sementara, capaian realisasi investasi terbesar kedua nasional didapat Provinsi DKI Jakarta Rp 270,9 triliun.

Ketiga, Jawa Timur Rp 145 triliun. Lalu keempat Banten Rp 139,2 triliun dan kelima Sulawesi Tengah Rp 127 triliun.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menuturkan, capaian ini merupakan hasil dari iklim investasi yang terus dijaga agar tetap kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.

“Capaian ini adalah bukti bahwa kepercayaan dunia usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap Jawa Barat tetap terjaga,” ucap Dedi dikutip Jumat (16/1/2025).

“Pemerintah provinsi berkomitmen menciptakan kepastian, kemudahan, dan rasa aman bagi investor,” sambungnya.