Pemkot Depok Segera Lelang Jabatan 3 Kepala Dinas

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan segera membuka proses lelang jabatan untuk memingisi kekosongan tiga kelapa dinas.

Wali Kota Depok, Supian Suri mengatakan, proses tersebut dilakukan untuk mengoptimalisasi roda pemerintahan dan pelayanan publik.

Diketahui, tiga posisi kepala dinas yang saat ini kosong, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kami menyiapkan tahap awal, dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk pembentukan Panitia Seleksi (Pansel),” ucap Supian dikutip Jumat (16/1/2026).

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan dari KASN, pihaknya baru akan membuka seleksi.

“Ketika persetujuan dari KASN keluar, baru kami umumkan pembukaan seleksi,” terangnya.

Supian berharap, seluruh proses yang dilakukan berjalan dengan baik.

“Mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan lancar tanpa hambatan,” tuturnya.