OJK Catat Agen Asuransi Terus Naik, FWD Insurance Menggelar Agency Kick-Off 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memasuki awal tahun, PT FWD Insurance Indonesia, kembali memperkuat peran agen asuransi sebagai garda terdepan layanan dan literasi keuangan melalui penyelenggaraan Agency Kick-Off 2026 yang digelar di Bandung.

Mengangkat tema 'R.I.S.E: Receuit, Inspire, Scale, Excellenge', kegiatan tahunan ini menjadi momentum strategis bagi FWD Insurance dalam menyelaraskan visi, strategi, dan semangat agen, sekaligus memperkuat kapabilitas, motivasi, dan pertumbuhan agen asuransi di seluruh Indonesia.

Chief of Agency FWD Insurance Ang Tiam Kit mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud visi mengubah cara pandang masyarakat terhadap asuransi.

"Agen merupakan salah satu pilar utama pertumbuhan bisnis FWD Insurance. Agency Kick-Off 2026 menjadi wujud komitmen kami dalam mewujudkan visi mengubah cara pandang masyarakat terhadap asuransi, melalui dukungan bagi agen maupun calon agen untuk terus berkembang dan semakin solid," kata Ang dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Menurutnya, Agency Kick-Off 2026 merupakan kegiatan penyelarasan strategi, sekaligus penguatan kapabilitas agen melalui rangkaian sesi inspiratif bersama para ahli.

Kegiatan ini mencakup pemaparan arah bisnis dan strategi keagenan FWD Insurance sepanjang 2026, sesi penguatan kompetensi agen, sharing praktik terbaik, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung produktivitas dan pertumbuhan bisnis agen secara berkelanjutan.

Baca Juga: Dinkes Depok Berikan Jurus Ampuh Menghadapi Super Flu

Lebih lanjut tentang agen asuransi, berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per akhir November 2025, jumlah agen di industri asuransi jiwa tercatat terus meningkat hingga mencapai 233.998 orang, atau tumbuh sekitar 14% dibandingkan Juni 2025.

Peningkatan ini mencerminkan bahwa profesi agen asuransi masih menjadi pilihan karir yang relevan dan diminati, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan perencanaan keuangan.