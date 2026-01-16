SIM Keliling Bandung Hari Ini Jumat 16 Januari 2026
Jumat, 16 Januari 2026 – 08:27 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.
Hari ini atau Jumat (16/1/2026), layanan tersebut beroperasi di McD Jalan Soekarno-Hatta dan BPR KS Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung.
SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.
Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.
Satlantas Polrestabes Bandung menyediakan layanan SIM Keliling. Berikut jadwal dan lokasinya.
