IFBEX 2026 Hadir di Bandung, Targetkan Realisasi Investasi Rp 80 Miliar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gelaran International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2026 hadir di Kota Bandung,

Kegiatan ini akan digelar pada 6 - 8 Februari 2026 di Graha Manggala Siliwangi Bandung, dan dibuka oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Pameran yang digagas oleh My Myevent Promosindo Asia bersama Himpunan Kemitraan dan Peluang Usaha Indonesia (HIKPI), DK Consulting, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat, dan Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIKNAS) ini menargetkan puluhan miliar investasi.

Baca Juga: Harapan Karyawan Kebun Binatang Bandung di Tengah Konflik Tak Berujung

Ketua Umum HIKPI dan CEO DK Consulting Djoko Kurniawan mengatakan, berdasarkan gelaran sebelumnya di kota lain investasi yang masuk dalam gelaran ini bisa mencapai puluhan miliar. Sehingga, di Kota Bandung saat ini bisa menyamai kota lainnya.

"Berdasarkan data kegiatan kita sebelumnya di Surabaya, sekitar Rp80 miliar, di Bandung pun targetnya realisasi target investasi sekitar segitu," kata Djoko, Kamis (15/1/2026).

Dalam gelaran ini akan ada 70 produk franchise yang akan ditampilkan berdasarkan hasil kurasi.

Baca Juga: Berikut 7 Pelatihan yang Ada di RKAI Kota Depok Tahun 2026

Djoko menjelaskan, IFBEX 2026 ditujukan untuk membangun ekosistem bisnis waralaba, kemitraan, dan peluang usaha yang terintegrasi di Indonesia.

"Kami ingin agar pelaku bisnis memiliki pameran yang tepat untuk memasarkan produk, sekaligus bisa mendapatkan edukasi bisnis hingga mengikuti mentoring dan kurasi produk," ucapnya.

‎

‎Menurut Djoko, warga Jawa Barat harus hadir dalam pameran franchise ini karena banyak pilihan investasi dan juga banyak acara di panggung utama, seperti final kompetisi proposal bisnis mahasiswa, talkshow edukasi bisnis, talkshow brand terkenal, dan entertainment yang menarik.