Bansos Penutupan Tambang Parung Panjang Tahap 3 dan 4 Mulai DIsalurkan untuk 15.293 Keluarga

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyalurkan bantuan sosial tidak direncanakan kepada 2.938 kepala keluarga yang terdampak penutupan sementara tambang dan angkutan material di Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin di Kabupaten Bogor.

Setiap kepala keluarga mendapatkan bantuan sosial Rp3 juta.

Adapun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menutup sementara aktivitas tambang di Parung Panjang. Kebijakan itu dituangkan dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Penutupan sementara aktivitas tambang Parung Panjang dilakukan karena dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan mengancam keselamatan masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, penyaluran bantuan sosial kepada 2.938 kepala keluarga telah dilakukan pada Desember 2025 dan dibagi dalam dua tahap.

Pada tahap I, bantuan sosial diberikan kepada 928 kepala keluarga di lima desa Kecamatan Parung Panjang, yaitu Desa Cibunar, Desa Lumpang, Desa Gorowong, Desa Dago dan Desa Jagabaya.

Sementara, pada tahap II, sebanyak 2.010 kepala keluarga yang menerima bantuan sosial berada di empat desa Kecamatan Cigudeg, yaitu Desa Bunar, Cintamanik, Mekarjaya, Tegallega dan empat desa di Kecamatan Rumpin, yakni Desa Rumpin, Desa Sukasari, Desa Sukamulya dan Desa Mekarsari.

Selanjutnya, penyaluran bantuan sosial tahap III dan IV akan dilaksanakan pada 2026 untuk 15.293 kepala keluarga.