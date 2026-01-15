Supian Suri Berencana Bangun Halte Transjakarta di Pintu Tol Sawangan

JPNN.com

Kamis, 15 Januari 2026 – 18:45 WIB
Wali Kota Depok, Supian Suri. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri berencana membangun halte pemberhentian Transjakarta di sekitar exit Tol Sawangan.

Hal itu dilakukan, lantaran banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak adanya halte di lokasi tersebut.

Setiap harinya, jumlah penumpang yang naik dari exit Tol Sawangan sangat menbludak, bahkwan antrean sampai mengular ke pinggir jalan.

“Mudah-mudahan insyallah dalam waktu dekat kami bisa wujudkan apa yang menjadi harapan warga,” ucapnya, Kamis (15/1/2026).

Supian pun berencana untuk melihat kondisi di lokasi, untuk menentukan titik pembangunannya.

“Kami akan lihat titiknya dulu, sehingga mereka bisa menunggu dalam posisi yang nyaman,” tuturnya.

Supian Suri menyebut, rencananya pembangunan halte dipusatkan di Terminal Sawangan yang merupakan titik awal keberangkan Transjakarta.

“Sebenarnya mau di Sawangan, tetapi penumpanh banyak di Pintu Tol Sawangan. Makanya nanti akan kami lihatbterlebih dahulu,” ungkapnya.

