SIM Keliling Bandung Hari Ini Kamis 15 Januari 2026

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung membuka layanan SIM Keliling yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memperpanjang SIM.

Hari ini atau Kamis (15/1/2026), layanan tersebut beroperasi di King's Shopping Centre Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batununggal, Kota Bandung.

Baca Juga: Keluarga Lansia Tewas Dipukul di Bandung Minta Pelaku Dihukum Berat

SIM Keliling Polrestabes Bandung hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang masa berlakunya habis.

Baca Juga: Dinkes Depok Berikan Jurus Ampuh Menghadapi Super Flu

Sementara untuk layanan pembuatan SIM, warga tetap harus membuatnya di kantor Polrestabes Bandung.