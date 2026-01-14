Dinkes Depok Berikan Jurus Ampuh Menghadapi Super Flu

JPNN.com

Rabu, 14 Januari 2026 – 17:00 WIB
Kadinkes Depok, Mary Liziawati. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi informasi terkait adanya Super Flu yang saat ini menjadi sorotan publik. 

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati meminta, agar masyarakat tetap waspada, dengan meningkatkan upaya pencegahan serta menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

"Gejala super flu umumnya menyerupai flu biasa, pengenalan gejala menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan dan penanganan dini," ucap Mary dikutip Rabu (14/1/2026).

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diingatkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

Langkah yang dapat dilakukan seperti, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, dan beristirahat cukup.

Selain itu, penggunaan masker dianjurkan bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala flu atau berada di kerumunan, hal tersebut dilakukan untuk mencegah penularan.

Tidak hanya itu, Mary juga mengajak masyarakat untuk menerapkan etika batuk dan bersin serta tetap tinggal di rumah hingga kondisi membaik apabila sedang sakit.

“Segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas atau Rumah Sakit apabila gejala tidak membaik atau memburuk,” terangnya.

